Em Saquarema, campanha Julho Amarelo lança alerta sobre hepatites B e C - Reprodução internet

Em Saquarema, campanha Julho Amarelo lança alerta sobre hepatites B e CReprodução internet

Publicado 16/07/2021 14:03

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, está realizando a campanha Julho Amarelo, mês de conscientização sobre as hepatites e demais infecções sexualmente transmissíveis.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, durante todo mês, diversas ações serão realizadas em toda a cidade.

Publicidade

As pessoas que estiverem com suspeita de hepatite ou ISTs, ou precisam realizar exames, devem procurar uma unidade de ESF (Estratégia de Saúde da Família) ou UBS (Unidade Básica de Saúde), das 09 às 15 horas para informações e encaminhamento ao Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais.

Após a confirmação da doença, o tratamento é realizado na Casa Amarela, localizada na Rua Waldir Macedo da Silva, 180, casa 2, no bairro do Verde Vale. A unidade conta com testes rápidos e tratamento das hepatites B e C e funciona de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas. O Programa é a referência municipal para o tratamento das hepatites.