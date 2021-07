Time de Saquarema vai enfrentar a Portuguesa - Divulgação

Publicado 17/07/2021 16:44

SAQUAREMA – Boavista e Portuguesa se enfrentam neste sábado (17), às 19h, no Canindé, pela sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D.

Com nove pontos e com campanhas parecidas na competição, os dois times vão tentar a permanência no G4, ou até mesmo a liderança, em caso de empate no jogo entre Santo André e Madureira, atuais lideres do grupo.

Sem nenhum desfalque para essa partida, o técnico Leandrão deve manter a escalação dos últimos jogos, com exceção de Caio Felipe, que começou na reserva na última partida e pode retomar a posição titular no lugar de Pedro.