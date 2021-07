Vacinação contra a covid-19 - REPROSUÇÃO INTERNET

Publicado 20/07/2021 13:42

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, informou que realizará nesta terça-feira (20) a vacinação de pessoas com 37 anos contra o coronavírus.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as 1070 doses enviadas ao município e que aguardavam definição do Ministério da Saúde sobre a sua utilização serão direcionadas para a primeira dose D1.

Desta forma, Saquarema utilizará as 1490 doses recebidas no último sábado (17) para a vacinação desta faixa etária. A Secretaria informou ainda que esse quantitativo de doses recebidas permite a vacinação de somente 1 (um) dia e, por isso optou-se de dar continuidade na faixa etária interrompida.

O município depende do envio de novas doses para prosseguir com a campanha de imunização e com seu calendário, porém logo que receba doses suficientes, serão realizadas ações estratégicas para cumprir o calendário publicado.

De acordo com o PNI, o Ministério da Saúde é o responsável pela compra das vacinas e envio aos estados. Estes, por sua vez, ficam responsáveis por distribuir as doses aos municípios para imunizarem a população.