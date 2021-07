Praia de Saquarema/ RJ - Reprodução internet

Praia de Saquarema/ RJReprodução internet

Publicado 19/07/2021 15:15

SAQUAREMA – Nesta segunda-feira (19), a Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca com ondas de 2,5 a 3 metros de altura na orla de Saquarema, na Região dos lagos. Segundo o comunicado, a atenção nas praias da região precisa ser dobrada até a próxima quarta-feira (21).

Em casos de ressaca, a Marinha recomenda que banhos e atividades esportivas no mar sejam evitados. Evite locais muito próximos do mar, siga as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.