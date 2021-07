Quatros ruas do bairro Piedade, as alamedas 1 e 2 e suas transversais, começaram a receber massa asfáltica para a pavimentação. Ao todo, serão despejadas 500 toneladas de asfalto, além de instalados 3 quilômetros de meio-fio e 18 ralos de drenagem. - Divulgação.

Magé - Uma obra complexa que demorou para começar. Desse jeito, técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura classificaram a pavimentação e a drenagem que estão sendo realizadas em quatro ruas da Piedade, no primeiro distrito. Nesta terça-feira (20/07), dez caminhões despejaram 100 toneladas de asfalto na Alameda 2, na Peidade. Até o fim da semana, 500 toneladas de asfalto ao todo terão sido usadas também na Alameda 1 e nas transversais Valdemar Teixeira e Beco do Tião. “Sei da necessidade dos moradores que cobraram a questão do saneamento básico e da pavimentação. É um sonho que está sendo realizado”, declarou o prefeito de Magé, Renato Cozzolino.



Além do asfalto, a Prefeitura também instalou três quilômetros de meio-fio e 18 ralos para o escoamento das águas de chuva, informou o coordenador Regional do Primeiro Distrito, Nelson Vinagre. O subsecretário de Infraestrutura, Luiz Carlos de Moura, explicou a complexidade da intervenção: “Tivemos que fazer um tratamento de solo antes de dar início à pavimentação. Trocamos o solo e colocamos um rachão (camada final de terraplenagem). Sabíamos que seria uma obra demorada porque o prefeito determinou que fosse de qualidade”, disse o subsecretrário, que também ressaltou que houve dificuldade para a drenagem porque o local sofre com o efeito da maré.



Morando há 29 anos na Rua Valdemar Teixeira, a costureira Rosa Maria Silva Gomes, de 70 anos, contou que espera um aumento da clientela com a chegada do asfalto. “Quando chovia, as clientes não conseguiam chegar aqui em casa. Tinham que deixar o carro na rua principal e vir andando no meio da lama”, afirmou. Ela também disse que a poeira dos dias secos atrapalhava. “No começo do mês, tirei cinco baldes de areia da nossa garagem”, lamentou.



A obra na Piedade faz parte de um convênio de R$ 5 milhões entre a Prefeitura de Magé e o Governo do Estado para a pavimentação de 42 ruas em 12 bairros. Serão usados 12 mil toneladas de asfalto e 2.400 m3 de brita.