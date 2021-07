Agricultores recebem serviço gratuito de aragem do solo em Magé. - Divulgação.

Publicado 21/07/2021 12:56

Magé - Com quase 20% do seu território de zona rural, o setor da Agricultura de Magé teve atenção especial do prefeito Renato Cozzolino, logo nos primeiros seis meses à frente do Executivo municipal. Os números das políticas públicas provam isto, com um dos destaques para as mais de 450 horas do serviço gratuito de aragem do solo, beneficiando assim mais de 200 pequenos agricultores.



Fortalecimento do setor agrícola



Ainda na área do apoio à vocação agrícola do município, a Prefeitura de Magé recuperou, com recursos próprios, mais de 20 quilômetros de estradas vicinais, abandonadas nos últimos anos. Foram 13 vias importantes recuperadas, como a Estrada da Vala Preta, Rua Milton Prudêncio de Moraes (e transversais), Estrada da Cachoeira (parte), entre outras, para facilitar o escoamento da produção dos sitiantes.



Outro destaque importante, neste primeiro semestre na área agrícola, foi a conquista do 1° lugar do Estado na1ª etapa da campanha anual de vacinação contra a febre aftosa, entre maio e junho. Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável, Magé imunizou 3.962 bois e búfalos de 141 propriedades.



Os números do Disque-Abelhas, serviço gratuito que atende áreas urbanas e rurais do município, também são bem expressivos. Foram mais de 60 chamados atendidos para captura de enxames, com preservação integral das abelhas e segurança para as pessoas.



Centenas de quilos de legumes e de unidades de hortaliças também foram colhidos no Centro de Pesquisa de Ensino, Pesquisa e Treinamento em Agroecologia (Cepta) e doados para a preparação das refeições de pacientes no Hospital Municipal de Magé e de pessoas vulneráveis acolhidas nas unidades municipais da Assistência Social.



Segundo o secretário municipal de Agricultura, André Castilho, o resultado altamente positivo demonstra o compromisso do novo governo com o setor.



“No desafio de ser secretário mais uma vez quero continuar defendendo a bandeira da área agrícola de Magé e aqueles que acordam cedo e trabalham sob sol e chuva para garantir o alimento do dia a dia na nossa mesa. Vamos em frente porque muitos projetos ainda estão por vir”, disse o secretário.



Novos avanços – Segundo a prefeitura, o segundo semestre também será de muitos avanços e melhorias no setor agrícola da cidade. Entre elas, o convênio assinado entre o Município e o Estado para a construção do Mercado do Produtor Agro,uma feira permanente para os pequenos agricultores comercializarem seus produtos diretamente ao consumidor.O espaço será construído pelo Estado em área cedida pelo município na Praça 7 de Setembro, em Piabetá. A manutenção e gestão da estrutura também ficarão a cargo da Prefeitura.