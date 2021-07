Magé reduz em 85% a fila de espera por tomografia em dois meses. - Divulgação.

Publicado 20/07/2021 15:29

Magé - Com a abertura do Novo Centro de Imagem, em maio, a Prefeitura de Magé já reduziu 85% da fila de espera e fez 2.400 tomografias em pouco mais de dois meses de funcionamento. No passado, os pacientes aguardavam anos para fazer esse procedimento no município. A tomografia é um exame de extrema importância, pois auxilia no diagnóstico de diversas doenças, avaliando seu grau de gravidade.

“São muitas conquistas para a Saúde de Magé. Era um absurdo um município não ter uma tomografia e hoje já mudamos essa realidade. Em quatro meses de gestão, conseguimos instalar o tomógrafo, que funciona 24 horas e atende também todas as nossas unidades da rede de urgência e emergência. Vamos zerar todas as filas, não só da tomografia, mas de todos os exames que fazemos. O Programa Saúde Com Mais Amor está mudando a realidade da saúde de Magé”, declarou o prefeito Renato Cozzolino.

Dona Maria das Graças mora no Parque Maitá, no sexto distrito e há três anos ela tenta fazer diversos exames de imagem, mas nunca conseguiu ser agendada. Em apenas dois meses da abertura do equipamento, ela fez três exames no mesmo dia.

“Eu já estava há três anos esperando para fazer uma densitometria óssea, porque tenho hérnia de disco. Precisava também fazer uma tomografia da face, porque preciso fazer uma cirurgia e uma ultrassonografia do nódulo que tenho na testa. Isso tudo esperava há três anos, mas hoje fiz os três exames (tomografia, densitometria e mamografia) e já marquei a ultrassonografia para quarta-feira. Graças a Deus consegui fazer tudo, porque estava desistindo de me tratar, porque não tenho dinheiro para pagar esses exames”, afirma Dona Maria.

A mageense Enza Alves conta que, depois da abertura do Centro de Imagem, conseguiu fazer o seu exame em menos de um mês.

“Há dois anos tento descobrir o que tenho por causa das vertigens. Fiz diversos exames clínicos e estava aparentemente bem, mas não tinha uma solução. No início do ano, o médico me passou uma tomografia, fiz e não deu nada. Retornei ao clínico e ele me encaminhou dessa vez para o otorrino que pediu uma nova tomografia. Foi tudo muito rápido, nem acreditei, em menos de um mês já fui marcada. Porque os exames que eu esperava há dois anos, consegui fazer em menos de um mês. Que esse centro continue assim”, comemora a moradora de Nova Marília, no primeiro distrito de Magé.

Centro de Imagem

Além da tomografia, o Centro de Imagem realiza mamografia, densitometria óssea, colonoscopia, endoscopia, raio-X, ultrassonografia, eco e eletrocardiograma. O funcionamento é de segunda a segunda das 7h às 17h para exames ambulatoriais e 24h para os exames de emergência e ações para acabar com a fila de espera.

“Estamos atendendo a população também aos finais de semana em grande volume, tem dia que a gente consegue fazer 100 ultrassonografias. Estamos zerando essa fila de demanda reprimida e, atendendo ao mesmo tempo, os novos pedidos. Pensando em atender cada vez mais pessoas, já temos a tomografia funcionando 24 horas e aumentaremos o atendimento ambulatorial para 12 horas por dia de segunda a segunda nos próximos dias. Vamos fazer mais exames e acabar com toda essa demanda reprimida”, detalha Larissa Storte, diretora médica do Centro de Imagem de Magé.