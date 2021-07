Secretarias municipais de Magé realizam mutirão de limpeza e conscientização. - Divulgação.

Publicado 20/07/2021 15:45

Magé - Em uma ação de conscientização, as secretarias de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Defesa Civil e Meio Ambiente realizaram um mutirão de limpeza nos pontos turísticos de Magé. O pontapé inicial foi dado nas cachoeiras de Raiz da Serra, Pau Grande e Rio do Ouro, porém a iniciativa não para por aí.



“Além da limpeza, já mandamos produzir placas de sinalização e estamos mapeando os pontos importantes para o turismo na cidade. O próximo passo é visitar e sinalizar também as igrejas centenárias e os quilombos que são parte importante da nossa história,” conta o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.



A ação também serviu para comunicar os comerciantes da importância do cadastramento no Cadastur, gerando assim uma integração entre Governo e população.



“Esse é um dos serviços da plataforma do ministério do turismo que recruta quem trabalha diretamente na área para exercer legalmente o trabalho. O cadastro não é pago e a partir dele que ficamos sabendo quem são as pessoas que trabalham diretamente com turismo na região,” informou Taiane Paniçolo.



A professora e ciclista, Maria Isabel, esteve no Véu da Noiva e se surpreendeu com a beleza da queda d’água com mais de 100m de altura.



“Aqui é um lugar bonito e muito bem cuidado. A cachoeira não estava suja, faltou um pouco mais de sinalização. Quanto mais o ambiente for cuidado, melhor também para a prática de esporte”, disse a visitante.