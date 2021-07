Licenciamento ambiental é o tema do primeiro curso.Investimento na qualificação profissional dos servidores da área de meio ambiente será constante. - Divulgação.

Publicado 20/07/2021 15:11

Magé - A Secretaria de Meio Ambiente de Magé iniciou nesta segunda-feira (19) uma capacitação com os servidores da pasta sobre licenciamento ambiental. Serão três dias de formação sobre normas, leis e diretrizes para concessão de empreendimentos e atividades que utilizam de recursos ambientais. Segundo a prefeitura, investimento na qualificação profissional dos servidores da área de meio ambiente será constante.

“O município nunca teve esse tipo de capacitação e a chegada da Ambiental, empresa que está nos assessorando, veio trazer essa qualificação muito necessária com toda a experiência que eles têm. Isso será constante, vamos levar aprimoramento e expertise aos nossos técnicos, como licenciamento, fiscalização e todos os setores. Estaremos bem respaldados daqui para frente para trabalhar com ainda mais excelência”, explica o secretário da pasta, Silvio Furtado.

O próximo curso de formação será exclusivo para os guardas ambientais de Magé. Segundo o subsecretário da pasta, Fernando Antônio Coutinho, essa é a primeira em que os profissionais receberão esse suporte.

“Esse curso vai ser inédito na Secretaria de Meio Ambiente, porque eles vão passar por uma formação teórica e prática. Fechamos uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba, porque lá eles têm o melhor curso de formação nesta área do Rio de Janeiro. Eles têm até rapel e helicóptero, mas vamos adaptar para a realidade do nosso município. O curso tem duração de uma semana e vai ser muito produtivo para os nossos guardas”, ressalta.