Magé realiza palestras e capacitação para inserir população no mercado de trabalho. - Divulgação.

Magé realiza palestras e capacitação para inserir população no mercado de trabalho.Divulgação.

Publicado 19/07/2021 21:42

Magé - Como elaborar um currículo, principais macetes para ser bem sucedido numa entrevista profissional, estes e outros tópicos são abordados em palestras sobre “Como conseguir um emprego”, que estão sendo levadas aos distritos de Magé pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda. A primeira aconteceu na manhã desta segunda-feira (19), no Colégio Alda Bernardo Tavares, em Piabetá.



“Queremos o mageense empregado por isso estamos levando conhecimento às pessoas que estão desempregadas. Onde estão os empregos, sites que cadastram vagas, como se comportar em uma entrevista e fazer seu currículo, entre outras dicas importantes são temas muito importantes e abordados com muito rigor em nossas palestras”, explicou o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino.



Publicidade

O palestrante Eduardo Amorim, que também é secretário de Trabalho de Nilópolis, ressaltou a importância das dicas para quem está bem busca de uma colocação no mercado de trabalho.



“A proposta da palestra é, na verdade, mostrar às pessoas algumas técnicas que podem facilitá-las a arrumar um emprego, o que não tem sido fácil. E diante da concorrência, a pessoa que está desempregada precisa se capacitar”, disse o palestrante que, além de jornalista e publicitário, também é pós-graduado em Marketing Digital.



Publicidade

A participante Gabriela Cândido, de 17 anos, destacou os ganhos de ter participado da palestra desta segunda-feira.



“A palestra foi muito importante porque passou de forma simples as dúvidas que eu tinha sobre como fazer um currículo e me comportar em uma entrevista porque ainda não tenho experiência. Gostei principalmente sobre o ponto de vista de quem está entrevistando porque o nervosismo às vezes impede de conseguir passar na entrevista”, avaliou a estudante.



Publicidade

As palestras fazem parte de uma série de ações da Prefeitura para qualificar os trabalhadores mageenses, que incluem captação de vagas através do Sine e a realização de oficinas profissionalizantes. Mais informações sobre as datas e locais das próximas palestras, no WhatsApp da Secretaria Municipal de Trabalho: (21) 96962-8462.