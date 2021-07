O prefeito Renato Cozzolino entregou cinco ruas pavimentadas, asfaltadas e iluminadas no bairro Jardim Novo Horizonte, ao lado da primeira-dama Lara Torres, do secretário de governo Vinícius Cozzolino, do secretário de infraestrutura Marcos Pereira, do subsecretário Luis Carlos de Moura e dos vereadores Leandro Rodrigues e Fernando do Salão. - Divulgação.

Magé - A Prefeitura de Magé entregou cinco ruas pavimentadas e iluminadas para o bairro Jardim Novo Horizonte na última semana. As ruas 3, 4, 12, 13 e Célia Bezerra foram pavimentadas, asfaltadas e iluminadas em três meses de trabalho. Gessiane Silva, de 27 anos, mora no bairro há mais de três anos e fala sobre a dificuldade da população local.



“Eu passava um sufoco. Quando chovia, a casa alagava, a lama ficava muito escorregadia e não dava para subir. Sou catadora e já levei muitos tombos aqui”, contou.



O prefeito Renato Cozzolino, nos primeiros meses de mandato, esteve no Jardim Novo Horizonte e disse que estava determinado a resolver o problema do bairro.



“Não tinha condição nenhuma das pessoas saírem de casa por conta do estado das ruas. Investir na infraestrutura é também investir na saúde porque estamos tirando as pessoas do esgoto, da lama etc. Nosso grupo está determinado a fazer isso por todo o município,” disse o prefeito.



As mudanças estruturais influenciam também na economia do bairro, como destacou o secretário de Governo, Vinicius Cozzolino. “Agora os moradores não vão enfrentar lama e enchente. Isso muda radicalmente a qualidade de vida da população e dá dignidade, além de valorizar o imóvel e comércio,” frisou o secretário.



Marcos Pereira, secretário de Infraestrutura, acompanhou todo processo. “A Rua Célia Bezerra, por exemplo, é bem inclinada, não é fácil, mas conseguimos. Nossa equipe está de parabéns pelos quase 3 km de rua e toneladas de asfalto”, finalizou.