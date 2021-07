Procon Magé notifica Enel por corte de luz em massa ilegal. - Divulgação.

Procon Magé notifica Enel por corte de luz em massa ilegal.Divulgação.

Publicado 21/07/2021 12:32

Magé - Uma grande fila se formou na última terça-feira (20) na porta da agência de Magé da operadora de energia elétrica Enel, após o corte de luz em massa nas residências da cidade. Os clientes da distribuidora denunciaram o corte irregular para o Procon Magé que imediatamente formou uma força-tarefa com a Prefeitura e a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara que juntos notificaram e autuaram a empresa.“Nós recebemos uma denúncia de uma grande fila na porta da Enel, onde muitas pessoas estavam reclamando do corte ilegal de energia elétrica, porque a resolução nº 928/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), bem como a Lei Estadual nº 9356/2021 que proíbe esse corte por inadimplência. A empresa pode até colocar as pessoas no SPC/Serasa e fazer outros meios de cobrança, mas o corte em si é proibido neste momento. Muitas pessoas tiveram o serviço interrompido com as contas pagas e sem aviso prévio que também é proibido. Nós já notificamos a empresa, com multa prevista de mais de R$ 1 milhão de reais e ainda estamos encontrando outras irregularidades”, explica Renata Meirelles, coordenadora do Procon Magé.Quem se sentiu lesado pela empresa pode procurar o Procon Magé através do [email protected] no balcão de atendimento no Gabinete do Povo, em Piabetá, localizado na Av. Caioaba.A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Vereadores de Magé vai ajuizar uma ação coletiva contra a empresa. “A Câmara, o Procon e a Prefeitura estão juntos para combater esse tipo de abuso e ajudar aos moradores da nossa cidade que estão enfrentando esse grande problema hoje. A comissão vai ajuizar uma ação coletiva e todo mundo que está aqui na porta está com o número de telefone para entrar em contato conosco. O Procon já autuou e multou e a Ordem Pública também”, detalha o vereador Álvaro Alencar, presidente da Comissão.