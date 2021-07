A queda de energia provocada por pipas impactou mais de 45 mil clientes da Enel em Magé neste ano. - Reprodução.

A queda de energia provocada por pipas impactou mais de 45 mil clientes da Enel em Magé neste ano.Reprodução.

Publicado 22/07/2021 18:03

Magé - Um levantamento da Enel Distribuição Rio aponta que, nos seis primeiros meses deste ano, 45.788 clientes de Magé ficaram sem energia por causa de pipas que atingiram a rede elétrica. As regiões que lideram o ranking com o maior número de incidências entre janeiro e junho são Região dos Lagos, Magé e Campos, seguidos por São Gonçalo, Região Serrana, Niterói, Macaé e Região Sul.



Segundo a Enel, a interrupção do fornecimento de energia causada por pipas pode ocorrer por diversas razões. Além do risco de rompimento dos cabos, as linhas que ficam enroscadas na rede elétrica provocam desgaste na fiação, podendo ocasionar curtos-circuitos e risco de choque elétrico. Nesses casos, equipes da distribuidora são mobilizadas para realizar os reparos necessários e substituir a fiação para reestabelecer o serviço.



“As interrupções de energia, mesmo que de curta duração, geram grandes transtornos aos clientes, impactando a atividade comercial e o dia a dia das pessoas. Neste sentido, é importante reforçar os riscos de se empinar pipa próximo da rede elétricas e a necessidade de os pais orientarem as crianças e os adolescentes sobre os cuidados necessários”, disse o responsável por Operação e Manutenção da Enel Distribuição Rio, Rogério Costa.



Publicidade

A empresa orienta a população com cuidados importantes para segurança no contato com a rede elétrica:



• Não encoste em qualquer objeto estranho e não tente recuperar nada que esteja pendurado na rede elétrica. Somente técnicos da distribuidora, treinados para este trabalho que exige o uso de equipamentos de segurança, estão aptos a manusear a rede.



Publicidade

• Soltar pipas perto da rede elétrica é extremamente perigoso, sob risco da linha ou da pipa enroscar nos fios, ocasionando descarga elétrica. Além disso, materiais metálicos não devem ser utilizados na fabricação da pipa, pois conduzem eletricidade, aumentando a chance de choque elétrico, com risco de morte.



• O uso de cerol (pó de vidro com cola) oferece mais um risco: ele corta os fios de alumínio ou de cobre. Além disso, o uso de cerol também pode provocar acidentes com motociclistas.



Publicidade

• O uso da chamada linha chilena, que possui poder de corte quatro vezes maior que o cerol tradicionalmente usado nas pipas, tem agravado a situação. O risco de acidentes fatais é alto para pedestres e motociclistas e os danos à rede elétrica também são maiores.



• Em casos de cabos partidos, os clientes devem manter-se afastados e avisar imediatamente a distribuidora pela Central de Atendimento (0800-62-0196), ou pelos perfis nas redes sociaisFacebookeTwitter.