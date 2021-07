Publicado 22/07/2021 18:46 | Atualizado 22/07/2021 18:49

Magé - A Prefeitura de Magé realiza na próxima semana, uma ação inédita: uma votação popular para definir o que será prioridade em cada um dos seis distritos da cidade. Tem propostas de Educação, Saúde, Infraestrutura, entre outros tópicos.O Prefeito Renato Cozzolino realiza uma live nesta sexta-feira (23) às 15h para falar sobre “Orçamento Participativo” no Facebook oficial da Prefeitura.



“A população vai dizer quais são as três realizações mais importantes para seu distrito e para toda a cidade. Queremos saber do mageense o que a Prefeitura pode fazer por ele”, explica o prefeito.



A secretária Municipal de Planejamento e Orçamento comentou sobre a ação. “A iniciativa é inédita para o Estado e vai marcar a história de Magé. Contamos com a participação da população nesse processo e teremos uma live nesta sexta para apresentar como será a votação na próxima semana”.



Live descomplica o tema e votação em todos os distritos



Para trazer a população para a votação, a Prefeitura preparou uma estrutura itinerante que vai passar por todos os distritos de Magé, como explica o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço.



“Queremos a participação do mageense, por isso teremos votação presencial um dia em cada distrito e online durante toda a semana, no site oficial da nossa cidade. É um ato democrático e o cidadão vai priorizar entre a lista de ações apresentadas, quais são as três mais importantes para seu distrito e as três mais importantes para Magé” detalha Bruno.



Agenda de votação



26/7 - Suruí: Praça da Estação

27/7 - Mauá: Unidade Mista 24h

28/7 - Santo Aleixo: Praça de Andorinhas

Rio do Ouro: Cepam - Centro de Produção de Alimentos e Propagação de Mudas e Semente Melhorados

29/7 - Magé: Praça da Prefeitura

30/7 - Piabetá: Praça 7 de Setembro

Fragoso: Av. Automóvel Club, esquina com Rua C



Opções de votação:



1ª distrito



Implantação do Centro Especializado de Atendimento Social a Mulher

Construção de creche e/ou escola

Implantação de Academia da Terceira Idade

Construção da Casa de Saúde N.Sra. da Piedade

Construção de Nova Rodoviária

Asfalto e Saneamento Básico

Construção de praças ou áreas de lazer

Implantação de USF



2º distrito



Implantação de Academia da Terceira Idade

Volta do ônibus Capelinha (Capela x Andorinhas)

Organização do Turismo nas Cachoeiras

Construção do Centro de Reabilitação Física e Intelectual

Construção de praças ou áreas de lazer

Implantação de USF

Asfalto e Saneamento Básico

Calçamento e Ciclovia na Estrada Municipal

Construção de creche e/ou escola



3º distrito



Construção do Mercado do Produtor

Recuperação e Manutenção de estradas e pontes da área agrícola

Implantação de Academia da Terceira Idade

Construção de praças ou áreas de lazer

Asfalto e Saneamento Básico

Calçamento e Ciclovia na Estrada Municipal

Construção de creche e/ou escola

Implantação de USF



4ª distrito



Construção do Complexo da Água Doce (Unidade 24h + Escola + Creche ou ginásio Esportivo)

Canalização do valão do Partido

Calçamento da Estrada do Encanamento

Implantação de USF

Construção de creche e/ou escola

Construção do Parque Recreativo do Campinho

Asfalto e Saneamento Básico

Construção de praças ou áreas de lazer

Implantação de Academia da Terceira Idade



5º distrito



Construção do Mercado do Peixe

Calçamento e ciclovia da Estrada Nova

Construção do Pier da Praça da Mauá

Revitalização do Acesso e da Praia do Remanso

Implantação de USF

Construção de creche e/ou escola

Asfalto e Saneamento Básico

Construção de praças ou áreas de lazer

Implantação de Academia da Terceira Idade



6º distrito



Construção de Nova Rodoviária

Calçamento e Ciclovia na Estrada Municipal

Construção da Vila Olímpica de Raiz da Serra

Reestruturação e Manutencão do Horto

Reestruturação da pista de pouso de voo livre de Raiz da Serra

Implantação de USF

Construção de creche e/ou escola

Asfalto e Saneamento Básico

Construção de praças ou áreas de lazer

Implantação de Academia da Terceira Idade



Para todos os distritos

Central de Monitoramento de Segurança

Criação da Moeda Municipal Barão de Mauá

Cinema itinerante nas Praças

Construção de Novo Cemitério Municipal e Reforma dos atuais

Iluminação Pública com LED

Implantação do Centro de Saúde da Mulher

Hospital Oftalmólogico

Escola Militar

Castramóvel

Escola Técnica

Volta da Padaria Popular

Volta do Programa Leve Leite