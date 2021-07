As categorias de base do Magé Futsal também estão formadas: sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. - Divulgação.

Magé - O desafio da Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade de Magé é grande em todas as delegações da pasta. No esporte, além das manutenções e restauração dos poliesportivos, realização do campeonato mageense de futebol de campo, Magé agora tem um time profissional de futsal masculino e feminino. As equipes disputam o Campeonato Carioca e o masculino adulto busca uma vaga na Liga Nacional de Futsal em 2022. As categorias de base também estão formadas: sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.



“Para as nossas crianças, Magé Futsal tem sido uma conquista. Eles não precisam mais ir ao Rio para buscar o sonho de ser atleta profissional. Muitos ficaram pelo caminho por falta de oportunidade, porque talento nós temos de sobra. Fazendo um projeto de alto rendimento para base e para o profissional, trazendo pessoas como o Vander Carioca, Rafael Sixel e outros nomes conhecidos, demos peso e qualidade para o projeto. É a realização de um sonho”, revela o Secretário da pasta, Geilton Camara.



Os poliesportivos reabrirão gradualmente e as inscrições para os projetos sociais estarão disponíveis a partir do dia 1/08. A secretaria de Esportes de Magé também apoiou torneios de Karatê, FutMesa e a Copa Magé.

Turismo, Lazer e Terceira Idade



O turismo, lazer e terceira-idade também ganharam força. Várias academias para terceira idade foram instaladas em todos os distritos de Magé, diversos vídeos com aulas de ginástica para idosos foram disponibilizados nas redes sociais da Prefeitura.



“A secretaria trabalha em conjunto. O projeto Arte na Praça, que acontece domingo, duas vezes ao mês, é um exemplo de como podemos unir tudo isso. Fechando a rua e ajustando os artesãos, o comércio é fortalecido, a população usa a rua para fazer esporte e assim melhorar a qualidade de vida. Uma rua organizada e atrativa, chama turistas e dá opções de lazer para os idosos, visto que Pau Grande é um local com muitas pessoas na melhor idade. O projeto “A dança em sua casa” também foi um sucesso. Levar professores de dança de salão para tirar os idosos do ostracismo e tédio da pandemia contribui muito para saúde mental e física deles. Temos muitas ideias que ainda serão postas em prática”, finaliza Geilton Camara.