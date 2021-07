Polícia Militar apreende drogas no bairro Fonte em Magé.Suspeitos de tráfico de drogas fugiram para a mata. - 34° BPM de Magé.

Publicado 23/07/2021 14:45

Policiais do 34° BPM de Magé apreenderam nesta quinta-feira (22), 682 envelopes de cocaína e 352 de maconha e 91 frascos de loló no bairro Fonte em Magé. Segundos os policiais, a apreensão ocorreu após atitude suspeita de dois homens que circulavam no bairro. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata deixando as drogas no local.



A ocorrência foi encaminhada para a 65ªDP para registro e apreensão dos materiais.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.