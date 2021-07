Membros da CMPCI discutem ações futuras. - Divulgação

Publicado 28/07/2021 13:07 | Atualizado 28/07/2021 13:31

ITAGUAÍ- O fomento à cultura no município de Itaguaí é um dos assuntos que estão em voga no momento, e que a anos estava restrito a festividades isoladas. Nos últimos meses nota-se um trabalho intensivo na esfera cultural da cidade, nesta terça- feira (27), o Teatro Municipal Marilú Moreira recebeu poucos convidados de modo a discutir os próximos passos do cenário pelo Conselho Municipal de Políticas Cultural de Itaguaí (CMPCI).

O ‘1º Encontro com os Artistas’ teve como objetivo nortear aos artistas itaguaiense, das metas e do desenvolvimento da ação do conselho, tendo como objetivo um trabalho integrado com a subsecretaria de cultura para propor leis voltadas para as políticas públicas do município, além de apresentar cada conselheiro dentro de sua areia específica. O “pré fórum” contou com duas mesas para esclarecimento e debates de diversos temas. A primeira mesa contou com a secretária de cultura Nilce Ramos, o Subsecretário William Cezar, o presidente do fórum de cultura da Costa Verde, Adriano (Didi) e o presidente do CMPCI, Manoel Ribeiro, na segunda mesa os membros do conselho.

— Queremos que o artista entenda a importância do conselho e da importância da sociedade civil em dialogar diretamente com a secretária, para nós podermos desenvolver leis e políticas culturais para o nosso município- Manoel Ribeiro, presidente do conselho.

Em novembro acontece o fórum que decidirá os novos membros do Conselho Municipal de Políticas Cultural de Itaguaí. A troca de cadeiras ocorre a cada dois anos, devido à pandemia do covid- 19 a eleição foi adiada para este ano, 2021.