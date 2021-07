ITAGUAÍ- O município de Itaguaí busca inovação e incentivo para pessoas com deficiência (PCD). A secretária municipal de esporte em parceria com a secretaria municipal de assistência social e subsecretaria da pessoa com deficiência, implementaram o projeto "Esporte, Ação e Inclusão”, que visa revelar talentos e incentivar a prática de esportes para as pessoas com alguma deficiência. As inscrições para o projeto estão abertas, de segunda a sexta, das 9h às 16h. Para fazer a inscrição é necessário ir até à secretaria de esporte, na rua General Boacaíuva, 603 (SINE), no Centro.

A prática esportiva para a pessoa com deficiência além da integração social, traz mudanças de como é vista a superação do PCD.

- É muito importante a iniciativa das secretarias, ver a forma diferenciada em trabalhar com o esporte, onde ele é adaptado a vários tipos de deficiência, Itaguaí pela primeira vez mostra esse cuidado. A pessoa deficiente tem amparo, dignidade e respeito- diz Valnei Costa, diretor dos direitos da PCD.

O projeto inclui atividades físicas, como futebol de campo e o futsal para surdos e atividades de psicomotricidade, que atenderá crianças com deficiência intelectual e múltiplas. As atividades lúdicas com cones, bambolês, cordas, auxiliam no aprendizado e na integração. Já as oficinas serão para as crianças que não conseguem interagir.

- A ideia avançar em diversos esportes, as inscrições são extremamente importantes, para sabermos que atividades poderemos ministrar- lembra a secretária Fernanda Spíndola.