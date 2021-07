Acervo mostra história e cultura do município. - Divulgação

Publicado 17/07/2021 22:30 | Atualizado 17/07/2021 23:12

ITAGUAÍ- A exposição é organizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) em parceria com o projeto Ativação Cultural Itaguaí, que conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura, disponibilizou para a exposição o material produzido no seu primeiro ano de execução. O acervo está disponível para visitação na Casa de Cultura de Itaguaí, localizada no Centro de Itaguaí, até o dia 31 de julho, das 8h às 17h.

Estão disponíveis para apreciação do público os estandartes produzidos para os cortejos das edições mensais do projeto nas praças de Itaguaí, além da colcha confeccionada na oficina “Itaguaí 200 anos a 200 mãos” e a cartilha contando a história do município. "Construímos um material com a participação do público para deixar de legado para Itaguaí”, ressalta a idealizadora do projeto Ativação Cultural Itaguaí, Alessandra Reis.

Sobre o Projeto Ativação Cultural Itaguaí

O projeto já beneficiou mais de 15 mil alunos de escolas públicas do município e ofereceu mais de 550 horas de oficinas culturais gratuitas, buscando o resgate e a valorização da cultura itaguaiense. Nos últimos três anos, 22.571 pessoas foram beneficiadas diretamente pelo projeto, incluindo 15.591 estudantes de 41 escolas municipais. Também mobilizou 779 artistas profissionais e amadores, além de 431 artistas voluntários.

A novidade deste ano é o trabalho com alunos e artistas em uma sala de aula virtual dentro do horário escolar, ao vivo com atividades de música, circo, design, redação, audiovisual e debates. A escola escolhida como piloto para essa nova fase do projeto foi a E. M. Elmo Baptista Coelho, na Ilha da Madeira. O projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itaguaí (SMEC) e trabalha com alunos do quarto ao nono ano do Ensino Fundamental. A ideia é ampliar as atividades para outras escolas do município.