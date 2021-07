Magazine Luiza em Itaguaí segue em liderança. - Divulgação

Magazine Luiza em Itaguaí segue em liderança. Divulgação

Publicado 20/07/2021 20:16

ITAGUAÍ- Com 12 dias de estreia, a Magalu de Itaguaí segue como líder de vendas no Rio de Janeiro, onde foram inauguradas 23 lojas. Centenas de vendas acontecem por dia, entre os produtos mais procurados estão: celulares, fogões, geladeiras e televisões. Estima-se que a liderança seguirá até o final do mês.



“ A loja está sendo um sucesso, quando fazemos reuniões entre todas as regionais todos comentam sobre o crescimento das vendas em Itaguaí, o que tem sido uma surpresa. Nós do município esperamos continuar em primeiro lugar nas vendas”, afirmou Carlos Junior, gerente da Magazine Luiza de Itaguaí.



Claudia Rosa, moradora de Itaguaí, cliente da varejista online pesquisa preços na loja física, mais uma oportunidade de compras.





“Ver a cidade crescendo é bom para a gente, vou gostar de mais lojas aqui, um bom hipermercado, um atacadão. É ótimo poder comprar com conhecidos aqui na Magalu”, diz a moradora.



Para os clientes do município, até o dia 31 de julho a loja estará com frete grátis.