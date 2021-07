Gil Torres assume presidência da Câmara dos Vereadores. - Divulgação

Publicado 22/07/2021 03:32 | Atualizado 22/07/2021 03:33

ITAGUAÍ- Em Sessão Extraordinária convocada pela Mesa Diretora para a tarde desta quarta-feira (21) foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Itaguaí: Gil Torres. O vereador Haroldo Jesus do (PV) comunicou sua decisão de renunciar à presidência em reunião na última terça-feira, enviou um ofício (n° 194), para a Casa Legislativa. O que motivou a convocação da sessão extraordinária para a realização de eleição para o preenchimento do cargo vago.



No início da 18ª Sessão Extraordinária foi protocolado apenas uma chapa para concorrer ao cargo de Presidente, composta somente pelo Vereador Gil Torres. Após a votação unânime dos seus pares, a chapa, denominada ‘Deus no Controle Sempre’, foi eleita. Vice-presidente da Casa, o vereador Vinícius Alves (Republicanos) que conduzia a sessão, proclamou- o Presidente da Câmara e o convidou a assinar o termo de posse.



Ao assumir a Presidência, Gil agradeceu aos Vereadores pela confiança em servir a população de Itaguaí e defendeu uma política integrada entre o poder legislativo, executivo e judiciário de modo a ver o crescimento do município.



— Desde julho do ano passado, no início da gestão do Prefeito Rubão, esse Município trata de suas feridas, se fortalece e cresce na busca de um futuro próspero, abençoado e feliz— disse o novo Presidente garantindo que não abrirá mão da independência do Legislativo.



Em resposta, o presidente ouviu falas favoráveis de todos os legisladores presentes. A única ausência foi do vereador Haroldo Jesus.

A coluna aguarda o contato com o vereador do PV, até o momento não obteve respostas. Haroldo em suas redes sociais segue inativo.



O atual chefe do Legislativo prometeu fazer uma gestão em que as decisões serão igualitárias, e marcou para o dia 2 de agosto a Sessão Solene de Instalação do 2.º período de 2021.