Serão aplicadas a primeira dose dos imunizantes da Coronavac e Pfizer. E segunda dose Coronavac e Astrazeneca.Banco de dados: Unsplash

Publicado 26/07/2021 16:40 | Atualizado 26/07/2021 16:42

Itaguaí avança nesta segunda-feira (26/7) para mais uma fase da vacinação contra a COVID-19, a aplicação das doses em pessoas de 36 anos ou mais. A imunização da faixa etária será de segunda- feira (26) e terça-feira (27), das 8h às 12h, em diversos pontos da cidade. Confira o cronograma.



Para se vacinar com a primeira dose, é obrigatório apresentar documento oficial com foto, CPF ou cartão nacional do SUS e o comprovante de residência com endereço de Itaguaí.







Confira os locais de vacinação

ESF CENTRO



ESF COROA GRANDE



ESF ODENIT MAIA



ESF CHAPERO



ESF ILHA DA MADEIRA



ESF SANTA CANDIDA



ESF TEIXEIRA



ESF PIRANEMA



ESF MAZOMBA



UBS VILA MARGARIDA



UBS BRISAMAR



UBS ENGENHO



UBS CHAPERO



UBS MANGUEIRA



UBS CALIFORNIA



UBS VILA GENI



UBS VISTA ALEGRE

CLINICA DA FAMILA IBIRAPITANGA





Repescagem

Quem não compareceu para se vacinar no período divulgado para os grupos prioritários anteriores devem entrar em contato com a unidade de saúde para saber qual será o dia.