Projeto Utilização de Água de Reuso para Irrigação do Campo de Golfe do Clube Aretê BúziosDivulgação

Publicado 03/08/2021 22:49 | Atualizado 03/08/2021 23:22

Rio das Ostras - Duas iniciativas ambientais da Região dos Lagos venceram o Prêmio Firjan Ambiental 2021. O anúncio ocorreu na última quinta-feira (29/07) em cerimônia on-line, que também revelou outros três projetos socioambientais de empresas e instituições do setor produtivo fluminense. O objetivo do Prêmio é difundir e destacar as ações bem-sucedidas em prol do desenvolvimento sustentável das empresas no estado do Rio, com foco na proteção ambiental, no equilíbrio econômico e no bem-estar social.

O projeto “Revivendo Águas Claras”, da concessionária Águas de Juturnaíba, venceu a categoria “Gases de Efeito Estufa e Eficiência Energética”. “O projeto nasceu da necessidade de manutenção do manancial, já que o reflorestamento nas margens da lagoa contribui para a disponibilidade da água, que é tratada e depois distribuída para os nossos clientes. Entre os efeitos, houve uma maior integração entre nós e a comunidade e, com ele, também vimos um retorno da fauna na região, que antes tinha desaparecido. Além disso, nos últimos anos, começamos a mensurar o sequestro de carbono, atividade importante para a redução do efeito estufa, que é muito discutida nas pautas ambientais atuais”, declarou Nathalia Bragança, líder da área de Qualidade, Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade da empresa.

O Aretê, bairro planejado em desenvolvimento pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, levou a categoria “Água e efluentes”. O projeto “Utilização de Água de Reuso para Irrigação do Campo de Golfe do Clube Aretê Búzios” viabilizou a totalidade da irrigação do campo de golfe com água proveniente do tratamento terciário do esgoto em Búzios, somada a captação de água de chuva no bairro. Uma inovação nos padrões de saneamento e de reaproveitamento de recursos, trazendo benefícios econômicos, ambientais e sociais. “A área ambiental é um dos pilares mais importantes do desenvolvimento do bairro Aretê. Estamos homenageando a cidade que nos acolheu, deixando um legado importantíssimo, produzindo água de reuso em larga escala, com aplicação no golfe, futuramente nas áreas comuns do bairro e mais à frente levaremos esse recurso para toda a cidade”, comemora Pedro Bulhões, gestor de engenharia do Aretê no Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário.

Sobre o Firjan Ambiental

Em oito anos de existência, foram mais de 400 iniciativas inscritas, com projetos que geraram uma economia de R$ 2,2 bilhões aos cofres das empresas e que, somados ao custo evitado com insumos não consumidos, chega a R$ 10 bilhões. “O prêmio é o momento de prestigiar as ações que o setor produtivo do Rio de Janeiro promove. Isso reafirma ainda mais o valor desta premiação, visto que a Firjan faz questão de ressaltar a proatividade e a responsabilidade de nossas empresas. As iniciativas vencedoras devem ser premiadas não apenas pelo legítimo merecimento, mas também porque servem como exemplo e inspiração para outras empresas”, ressaltou Isaac Plachta, presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente da Firjan.

Confira os vencedores em cada categoria:

ÁGUA E EFLUENTES

Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário

Projeto: Utilização de Água de Reúso para Irrigação do Campo de Golfe do Clube Aretê Búzios

BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae)

Projeto: Projeto Recuperação Produtiva da Juçara

GASES DE EFEITO ESTUFA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Concessionária Águas de Juturnaíba

Projeto: Revivendo Águas Claras

RELAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS

Companhia Paduana de Papéis (Copapa)

Projeto: Carinho Eco Green

RESÍDUOS SÓLIDOS

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)

Projeto Síntese

O detalhamento do projetos vencedores, com seus respectivos resultados, está disponível em www.firjan.com.br/premioambiental

