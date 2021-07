Durante a operação, os fiscais visitaram dezenas de estabelecimentos e orientaram os fornecedores quanto ao cumprimento das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 - Divulgação

Durante a operação, os fiscais visitaram dezenas de estabelecimentos e orientaram os fornecedores quanto ao cumprimento das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19Divulgação

Publicado 30/07/2021 22:16 | Atualizado 30/07/2021 22:17

Rio das Ostras - A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon de Rio das Ostras realizou na última semana mais uma ação em localidades afastadas do centro comercial do Município.

Desta vez, os fiscais foram a Mar do Norte, Cantagalo e Rocha Leão para a operação Procon Presente, quando os agentes trabalham para coibir ações abusivas do comércio e garantir a adoção das medidas preventivas dos Decretos Municipais.

Publicidade

Durante a operação, os fiscais visitaram dezenas de estabelecimentos e orientaram os fornecedores quanto ao cumprimento das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 como a utilização de máscaras e disponibilização de álcool em gel, conforme determinam os Decretos Municipais.

Também foram dadas orientações a respeito do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Nesta ação do Procon Presente não foram feitas autuações.

Publicidade

“Atuamos em todo Município também com ações de orientação”, explicou o coordenador do Procon Rio das Ostras, Dr. Rafael Macabu.