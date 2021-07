Nonna Cantina apostou no tradicional com o gnocchi - Divulgação/Matheus Gurgel

Nonna Cantina apostou no tradicional com o gnocchiDivulgação/Matheus Gurgel

Publicado 30/07/2021 22:18 | Atualizado 30/07/2021 22:21

Rio das Ostras - Começa no próximo domingo, 1º de agosto, a 5° Edição do Festival Inverno Gourmet de Rio das Ostras. Dez restaurantes da Cidade vão oferecer receitas inéditas de massa, tema escolhido para este ano.

O Festival ocorre anualmente com realização do Núcleo Gourmet de Rio das Ostras, e conta com restaurantes associados e alguns convidados. As delícias da gastronomia do Município serão oferecidas nos estabelecimentos até o dia 29 de agosto, de acordo com os dias e horários de funcionamento de cada um. As receitas inéditas têm preço a partir de R$ 29,90.

Os clientes podem degustar os pratos do Festival Gourmet nos estabelecimentos, mas quem preferir pode usar o serviço Delivery dos restaurantes.

O objetivo do 5° Festival de Inverno Gourmet de Rio das Ostras é estimular a economia e valorizar a gastronomia local.

O Festival conta com o apoio institucional da Prefeitura de Rio das Ostras e tem como patrocínio master o Mercado Azul. A produção do evento é feita pela MX Produções, com o apoio da gráfica Castelo Forte, do Sebrae RJ e do Rio das Ostras Convention & Visitors Bureau.

Confira os restaurantes participantes e as respectivas receitas inéditas:

Bartrô Restaurante e Bistrô: Farfalle Paris

Huios Burguer: Mac & Cheese

Macaxeira Gourmet: Troppo Bello

Nonna Cantina e Pizzaria: Gnocchi da Nonna

Petiscos Pub: Camarão Lá Fettuccine

Provata Pizzaria e Cantina: Lasanha Max-Cheese

Rodízio Rico: Carbonara à Moda Rico

Rooster King: Rondelli de Amêndoas tostadas e manjericão

Sal Rosa Restaurante & Bar: Nhoque Nordestino

Trik Trik Paradiso: Nhoque Paradiso