20ª DP (Vila Isabel), na Zona Norte do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 05/08/2021 11:38 | Atualizado 05/08/2021 12:21

Rio - Um homem de 25 anos foi atingido por um tiro na manhã desta quinta-feira (5) na Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, o jovem sofreu uma tentativa de assalto na esquina das ruas Gonzaga Bastos e Dona Maria, em Vila Isabel. A vítima não teve o nome divulgado.

Ele foi atendido no local por paramédicos do quartel do Corpo de Bombeiros da Tijuca. Após os primeiros socorros, o homem foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dele é considerado estável.

À Polícia Militar, testemunhas relaram que a vítima estava chegando em seu local de trabalho quando foi rendida pelos bandidos. Pelo menos dois homens foram vistos em uma moto. Ainda segundo testemunhas, o rapaz acabou se assustando com a ação criminosa e deixou os assaltantes nervosos, que acabaram atirando na perna dele.

Após o roubo a dupla conseguiu fugir do local.

A ocorrência foi registrada na 20ª DP (Vila Isabel). A polícia vai analisar imagens do circuito de segurança da região para identificar os ladrões e a moto usada por eles.

Moradores de Vila Isabel e bairros da Grande Tijuca reclamam do aumento da criminalidade na região. Além dos roubos a mão armadas, eles reclamam dos constantes furtos e fios de cobre e materiais de alumínio.