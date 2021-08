Wesley Silva de Almeida, conhecido como Nanaiga, foi preso nesta quinta-feira por agentes da DHBF - Divulgação

Publicado 05/08/2021 10:39 | Atualizado 05/08/2021 11:07

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam nesta quinta-feira (5) o miliciano Wesley Silva de Almeida, o Nanaiga. Ele é acusado de dois homicídios.

Segundo investigações da Polícia Civil, Nanaiga faz parte de um grupo paramilitar em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele era considerado foragido da Justiça do Rio. Apesar da prisão, a polícia não deu detalhes dos homicídios cometidos pelo miliciano.

Com ele, os policiais encontraram uma pistola com carregador e um caderno com anotações da milícia. A arma deve ser encaminhada para análise. A polícia quer saber se o armamento foi o mesmo usado nos crimes atribuídos a ele.

O miliciano foi encaminhado para a sede da DHBF, em Belford Roxo. Ele deve ser transferido ainda nesta quinta para um presídio.