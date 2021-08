Dona Rita defende que não se deve escolher a vacina. - Reprodução

Publicado 05/08/2021 13:20 | Atualizado 05/08/2021 13:22

Rio - O vídeo de uma vovó de 85 anos da cidade de Araruama, da Região dos Lagos do Rio, dando uma bronca na neta por não querer se vacinar viralizou na web. Em uma brincadeira durante o vídeo, a neta Ana Carolina Bonfim afirma que irá fazer o uso do tratamento precoce com ivermectina, e por isso não iria se vacinar, o que provocou o descontentamento da vó, Rita Prado.

No vídeo, Ana brinca que decidiu fazer o uso de cinco caixas de ivermectina em vez de se vacinar, juntamente com sua mãe, e a vovó Rita logo se mostrou contrária à decisão. "Ana, vai tomar essa injeção pelo amor de Deus. Tem nada com o negócio. Agora, eu estou com vocês duas venenosas do meu lado. Todo mundo está vacinando, só vocês duas que não. Então, vocês querem me levar primeiro", reclamou a vó.

Ainda brincando, a neta afirma que estaria protegida contra a covid-19 após fazer o uso do medicamento ivermectina e a vó logo dispara: 'está protegida disso nada, Ana!'. "Essa vacina é coisa que os caras estudaram agora, que se viraram. Você vê que melhorou a carnificina, está morrendo menos gente, não está aquela correria, aquela loucura. Será que você não entende?", argumentou.

"Para de ser ignorante Ana Carolina, você está estudando para ser o que, orelhuda?", brincou a vovó.

Em entrevista ao DIA, a neta Ana Carolina explicou que a vovó Rita costuma ser engraçada, mas não gosta de estar na frente das câmeras. "Eu sempre brinco muito com a minha vó, só que eu não posto nada, porque ela não gosta de aparecer. Eu já fiz vários vídeo sobre vacina, só que eu nunca postei, dessa vez eu postei despretensiosamente e acabou que tomou essa repercussão", explicou a estudante de direito.

Com a viralização do vídeo, a vovó não acredita na repercussão do vídeo e se mostra descrente com as mensagem que a neta vem recebendo de diversas partes do Brasil e do mundo. Ana Carolina também explicou que desde a pandemia, a idosa ficou bem aflita e não sai mais de casa para viajar, como fazia antes.

"Para que a vida volte ao normal, todos precisam se vacinar. O vírus não tem distinção de pessoa, ele não escolhe quem ele vai atacar", defendeu.

Em outro vídeo, a avó também dá outra bronca na neta por conta da escolha de vacinas. Assista abaixo:

Vovó que viralizou na web dá nova bronca em neta por querer escolher vacina.



Créditos: Divulgação/Arquivo Pessoal#ODia pic.twitter.com/JgCQwoA6Z5 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 5, 2021

