São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio, está com 100% de ocupação de leitos de UTI para covid-19 - Reprodução/ Prefeitura

São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio, está com 100% de ocupação de leitos de UTI para covid-19Reprodução/ Prefeitura

Publicado 05/08/2021 12:36

Rio - Uma criança de 5 anos, moradora de São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio, testou positivo para infecção da variante Delta da covid-19. O registro foi feito pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Por conta da confirmação, a Secretaria Municipal de Educação decidiu suspender as aulas presenciais da rede na terça-feira por tempo indetermindado. Os leitos de UTI para covid na cidade estão com 100% de ocupação. Já os de enfermaria estão com 80%.

Publicidade

O início dos sintomas foi no dia 10 de julho e a coleta da amostra ocorreu no dia 13. A amostra foi uma das escolhidas aleatoriamente para ser sequenciada na última rodada de testes do Projeto Corona-Ômica-RJ, de vigilância genômica. A análise verificou que se trata de um caso da variante Delta do Sars-CoV-2. De acordo com a vigilância municipal, a criança evoluiu bem e já se recuperou.

A Secretaria Estadual de Saúde ressalta que o sequenciamento do coronavírus não é um exame de rotina nem de diagnóstico, é feito como vigilância genômica, para identificar modificações sofridas pelo vírus SARS-CoV-2 no estado e embasar políticas sanitárias.