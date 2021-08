Prefeitura Inaugura Posto de Vacinação na Quadra da União da Ilha do Governador nesta quinta (05). Na foto, o Secretario Municipal da Saúde, Daniel Soranz. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Prefeitura Inaugura Posto de Vacinação na Quadra da União da Ilha do Governador nesta quinta (05). Na foto, o Secretario Municipal da Saúde, Daniel Soranz. Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 05/08/2021 13:16

Rio - A campanha de vacinação no Rio de Janeiro segue sendo realizada de forma acelerada e o município conseguiu ultrapassar a marca de 70 mil aplicações da primeira dose por dia. A capital fluminense tem trabalhado com os estoques no limite e o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, confirmou a entrega de um novo lote de vacinas ainda nesta quinta-feira (5) feita pelo Ministério da Saúde. Contudo, até o momento ainda não há informações sobre a quantidade de doses que a cidade deve receber.

“O número de pessoas vacinadas por dia aumentou muito. A gente tem a expectativa de fazer 70 mil doses diárias e já ultrapassamos isso todos os dias dessa semana. Temos vacina no estoque para até amanhã (sexta), mas o Ministério da Saúde já se comprometeu em enviar mais imunizantes hoje para a nossa Secretaria”, afirmou Soranz.

Publicidade

O secretário participou da inauguração do ponto de vacinação na quadra da União da Ilha do Governador e confirmou que a cidade deve completar nos próximos dias 80% dos cariocas adultos vacinados com a primeira dose e 40% com a segunda dose.

O tempo de espera para se vacinar na quadra da União da Ilha é de cinco minutos e o espaço está muito organizado. Foi o que contou Renato Albuquerque, de 33 anos, que recebeu a sua segunda dose durante a manhã. Ele comentou o sentimento de estar completando a imunização.

Publicidade

“Tomar a vacina tem um gosto especial para mim. Eu sou profissional de educação física e sempre me cuidei, faço dieta, exercícios, e não tenho nenhuma comorbidade. No dia 23 de março eu fui hospitalizado com a covid-19 e fiquei sete dias no CTI, com 65% do meu pulmão comprometido. Mesmo saudável, a doença me derrubou, e agora receber a segunda dose é uma sensação inexplicável”, disse.

Felipe Neves, de 29 anos, também compareceu ao local para receber a sua primeira dose e comemorou a chegada da sua vez. “Estou muito feliz, graças a Deus, depois dessa luta que passamos. Todos nós nunca passamos por isso, nunca demorou tanto esse processo de expectativa por uma vacina, mas desde o início eu tinha esperança, uma hora sabia que ia chegar. Estou bastante alegre, ainda mais porque grande parte da população já se vacinou, principalmente as pessoas em situação de risco”, afirmou.

Publicidade

Nesta quinta-feira (5) podem se vacinar pessoas de 29 anos com a primeira dose. Os horários dos postos disponíveis podem ser consultados através da Secretaria Municipal de Saúde pelo coronavírus.rio/vacina

Colaborou Marcos Porto