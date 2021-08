Diego e seu filho Matheus foram assassinados a tiros na noite dessa quarta-feira em Araruama - Redes sociais

Segundo o delegado Felipe Poeys, titular da 118ª DP (Araruama), a Polícia Civil realiza diligência do caso. As vítima identificadas apenas como Douglas e Matheus, pai e filho respectivamente, foram encontradas por moradores do bairro que escutaram os disparos. A motivação do crime ainda é desconhecida. O delegado acredita que o alvo era o pai de Matheus e que o rapaz foi morto por ter visto os autores do crime. Testemunhas relataram Douglas tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

"O GIC Homicídios da 118ª DP, compareceu ao local do fato no dia do crime e posteriormente foi instaurado inquérito policial para prosseguimento nas investigações. A vítima Douglas, vulgo DG, era investigado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico praticado na cidade de Araruama. A motivação para o crime ainda será esclarecida, mas pode ter co-relação com o tráfico de drogas", explicou o delegado.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte de pai e filho. Muitas pessoas relataram que Matheus trabalhava em um loja de roupas multimarcas.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do 25º BPM (Cabo Frio) foi acionada e esteve no local do crime e constatou o óbito, preservando a área para a perícia da Polícia Civil.