Publicado 30/07/2021 15:34

Uma confusão entre um morador e um Policial Militar deixou os ânimos agitados no bairro Mataruna, em Araruama, na Região dos Lagos, no fim da tarde desta quinta-feira (29).

De acordo com informações iniciais, os agentes faziam uma ronda no local quando o homem se revoltou e partiu para cima de um deles.

Na briga, o policial foi jogado no chão e precisou da ajuda do companheiro para se livrar do morador, que depois foi imobilizado.

Ainda não há informações sobre o motivo da confusão.