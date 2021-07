Um dos criminosos fugiu pulando o muro de uma residência e deixou para trás uma sacola com um revólver calibre 38, munições e um simulacro de pistola - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/07/2021 14:22

Um homem acusado de participar de crimes de sequestro e roubo recentemente em Araruama, na Região dos Lagos, foi preso nesta quinta-feira (22) após um troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Parati.

Conforme a PM, uma guarnição em patrulhamento foi abordada por dois homens relatando que iriam comprar uma Picape L200, que foi anunciada em um site de vendas, mas ao chegar no local combinado perceberam se tratar de uma comunidade e observaram diversos homens em um automóvel JAC Motors de cor vermelha. Eles desconfiaram se tratar de um golpe e não se aproximaram.

Os agentes foram até o local e, ao dar ordem de parada para o veículo vermelho, foram surpreendidos com tiros pelos ocupantes do carro, dando início a um confronto. Outros elementos que estavam na Picape também dispararam contra os agentes e fugiram em seguida.

Ainda segundo a polícia, um dos criminosos que estava no JAC fugiu pulando o muro de uma residência e deixou para trás uma sacola com um revólver calibre 38, munições e um simulacro de pistola. Os demais ocupantes do carro foram rendidos e presos com uma faca, uma chave de carro GM e três celulares. Um deles havia sido atingido por disparos no fêmur e na tíbia, precisando ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde.

Ao serem indagados, os criminosos confessaram que o automóvel ao qual pertencia a chave, um Ônix branco, estava no bairro Bananeiras, onde foi localizado e encaminhado para a 118 DP.

Na delegacia, um dos acusados presos foi reconhecido como um dos envolvidos em crimes recentes de sequestro e roubo na cidade.

Todos foram autuados por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e resistência.