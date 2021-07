Apenas pessoas que vivem em situação de rua e desejarem por livre e espontânea vontade poderão morar no espaço - SECOM

Publicado 20/07/2021 21:11

Araruama - Com aumento da desigualdade social e o crescente número de moradores de ruas por todo pais, Araruama, cidade da Região dos Lagos, anunciou o projeto “Uma nova vida”, desenvolvido pela Prefeitura, que tem como objetivo, oferecer lar às pessoas em situação de rua, os proporcionando uma nova oportunidade de ressocialização.

Nesta terça-feira (20), a Prefeita Lívia Bello (PP), formalizou a desapropriação administrativa de um sítio no município, por meio de escritura pública, que é onde o projeto vai funcionar.



Apenas pessoas que vivem em situação de rua e desejarem por livre e espontânea vontade poderão morar no espaço, onde terão acompanhamento de equipes de psicólogos e assistentes sociais. Também vão aprender a trabalhar com agricultura familiar e plantio na roça. Além disso, serão oferecidas aulas de artesanato.



A ideia é que com o tempo esses cidadãos consigam se sustentar a partir do que produzirem no sítio, ou seja, pela força do próprio trabalho; o que vai trazer mais dignidade e autonomia. A próxima etapa do projeto cabe a equipe da Secretaria de Obras, que elabora um projeto para iniciar em breve as construções no sítio.