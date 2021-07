A ocorrência foi registrada na 124 DP de Saquarema. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 15/07/2021 18:23

Um homem foi preso em flagrante com uma carga de cigarros contrabandeados durante uma ação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na tarde desta quinta-feira (15), na Serra do Matogrosso (RJ-106), que liga os municípios de Maricá e Saquarema.

De acordo com os agentes, os produtos vieram do Paraguai e foram redistribuídos em Duque de Caxias. A carga iria ser entregue em Araruama, na Região dos Lagos.

A ocorrência foi registrada na 124 DP de Saquarema.