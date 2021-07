A PM exibiu as drogas assim que foram apreendidas. Pelo menos cinco tijolos da erva - Letycia Rocha (RC24h)

A PM exibiu as drogas assim que foram apreendidas. Pelo menos cinco tijolos da erva Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/07/2021 21:06

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (11), um homem com mais de 8 kg de maconha no bairro Parque Mataruna, em Araruama, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, o suspeito demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação policial durante um patrulhamento pela região e tentou fugir.

Ele acabou sendo capturado com uma sacola com drogas e, no terreno onde estava, os agentes encontraram o restante do material entorpecente. Foram apreendidos, durante a ação, 8 kg de maconha prensada, 34 buchas da mesma droga, 70 cápsulas de cocaína e dois rádios transmissores.

O acusado foi encaminhado para a 118 DP e autuado por tráfico de drogas.