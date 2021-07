Os números do CPF e RG do neném, em razão de convênios com a Receita Federal e com o Detran. - Internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 20:04

As crianças que nascerem no Hospital Municipal Jaqueline Prates, em Araruama, na Região dos Lagos, agora vão poder ser registradas dentro da própria unidade de Saúde. Com o apoio da Prefeitura, foi inaugurado uma Unidade Interligada do Cartório do Primeiro Registro Civil n última semana.

O registro e a certidão de nascimento do recém-nascido serão lavrados, gratuitamente, antes da alta hospitalar das mães, em dias úteis, das 9h às 12h; e já informarão, em espaço próprio, os números do CPF e RG do neném, em razão de convênios com a Receita Federal e com o Detran.