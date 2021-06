No município, o novo prédio é a sexta unidade de ensino dessa modalidade, onde as crianças contam com práticas de preservação do meio ambiente - SECOM

Publicado 30/06/2021 17:49

Foi inaugurada nesta terça-feira (29) de forma virtual, por conta da pandemia, a Escola Municipal 100% Ecológica Prefeito Altevir Barreto, em Araruama, na Região dos Lagos. A nova unidade fica no distrito de Iguabinha e vai atender aos moradores do Condomínio II.

No município, o novo prédio é a sexta unidade de ensino dessa modalidade, onde as crianças contam com práticas de preservação do meio ambiente. O local vai atender cerca de 260 alunos, do Pré I ao 5º ano, contando com Sistema de Energia Solar e captação de água de chuva, o que gera economia aos cofres públicos.

Além disso, a infraestrutura dispõe, por exemplo, de quadra poliesportiva coberta com vestiários, 10 Salas de aula, Sala de Recursos, Biblioteca, Sala de Informática, Sala de Professor , Sala de Orientação Educacional, Sala de Orientação Pedagógica, além de banheiros tradicionais e com acessibilidade.