Desde o início do ano os pescadores celebram os recordes de pescado, com a melhor safra de Carapeba e Perumbeba desde 2009. - RC24h

Desde o início do ano os pescadores celebram os recordes de pescado, com a melhor safra de Carapeba e Perumbeba desde 2009.RC24h

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:21

O pescador é aquele que conhece a natureza como ninguém. Entende das marés e só de olhar a lua sabe avaliar se o dia seguinte será propício para a pesca. Garante o alimento da família e o sustento da casa com as madrugadas de vigília na lagoa ou no mar. No ofício que é passado de geração em geração, eles trazem consigo histórias de luta e amor pela profissão. E na data em que é celebrado o Dia do Pescador (29), quem vive da pesca na Lagoa de Araruama, tem muito a comemorar. Desde o início do ano os pescadores celebram os recordes de pescado, com a melhor safra de Carapeba e Perumbeba desde 2009.

O pescado abastece cidades do estado do Rio de Janeiro, e das regiões Norte e Nordeste. Apesar do excelente desempenho, a quantidade de peixes capturados pode ser ainda maior. Isso porque atualmente não há um órgão que mapeie e elabore uma estatística pesqueira.

Publicidade

“As espécies mais comuns na laguna são o Camarão, a Tainha, o Carapicu e a Saúba, mas Carapeba e a Perumbeba haviam desaparecido da região. Ficamos anos sem pescar essas espécies em grande quantidade e 2021 tem nos surpreendido. Nos meses de fevereiro, março, abril e maio, pescamos mais de 100 toneladas de peixes por mês. Acredito que um dos fatores que contribuiu para o reaparecimento das espécies foi a qualidade da água da Lagoa de Araruama”, disse Cícero Vanderley Neto, presidente da Colônia Z-29, de Iguaba Grande.

A Prolagos, uma empresa da Aegea Saneamento vem ampliando a implantação de cinturões no entorno da lagoa, para interceptar o esgoto e evitar que ele chegue in natura ao ecossistema. Ao longo de 23 anos de atuação, já foram investidos mais de R$1,4 bilhão em saneamento.