Esta semana, o município atingiu o número de 97% entre doses recebidas e doses aplicadas na população. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 18:39 | Atualizado 16/06/2021 19:26

Quando o assunto é vacinação contra o coronavírus, um pequeno município de cerca de 30 mil habitantes localizado na Região dos Lagos está ensinando a muita cidade grande como é que se faz. Desde que começou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, Iguaba Grande tem se mantido na liderança dentre todos os 92 municípios do Estado do Rio. Esta semana, o município atingiu o número de 97% entre doses recebidas e doses aplicadas na população.

Para o secretário de Saúde de Iguaba Grande, Valdeci Pereira da Silva Júnior, o sucesso se deve, sobretudo, a dois fatores: a cobertura do programa de saúde da família e os mutirões de vacinação organizados pela prefeitura. O secretário lembra que para cumprir as metas estabelecidas, o prefeito também suspendeu férias e licenças de todos os servidores ligados à área da saúde.

“Desde o início eu determinei não só ao secretário de Saúde como a todo o meu governo que a prioridade máxima deveria ser a vacinação contra a Covid. Para isso, tomamos algumas medidas, como suspender durante todo este ano férias e licenças daqueles envolvidos com a Saúde e remanejamos verbas para o combate à doença”, conta o prefeito Vantoil Martins (Cidadania).

Valdeci diz que pelo fato de o programa médico de família alcançar quase 100% de todas as residências de Iguaba Grande fica mais fácil o governo monitorar quem foi ou não vacinado. A partir daí, de acordo com ele, agentes de saúde percorrem os bairros para cumprir a planilha de vacinação estipulada com base neste levantamento:

“Como temos todo mundo cadastrado, fica mais fácil. A gente entra em contato diariamente com as pessoas e nos certificamos se foram vacinadas ou não”.

Iguaba Grande registrou 102 óbitos até agora por conta da Cocid-19, proporcionalmente número bem do que registrado em cidades vizinhas, como Saquarema e Araruama. O prefeito lembra que desde o início da campanha de vacinação o município vem realizando mutirões de imunização em diversas localidades.

“E só não temos resultados ainda melhores porque a chegada de vacinas ao município por vezes atrasa um pouco”, conta Vantoil Martins.