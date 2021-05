Wuhan, China - East Asia, Corona virus, Pneumonia Getty Images/iStockphoto

Por Renata Cristiane e Letycia Rocha

Publicado 27/05/2021 18:42

Iguaba Grande atingiu a triste marca das 100 mortes por coronavírus. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura Municipal, até esta quarta-feira (26), a cidade registra, ainda 4.064 casos confirmados da doença.



A cidade é a menor da Região dos Lagos em número de habitantes, com apenas 28.837 moradores, segundo o IBGE. Isso significa que, em média, a cada 288 pessoas, um iguabense foi a óbito por complicações do coronavírus. A taxa de letalidade da doença no município chega a 2,47%.



O prefeito Vantoil Martins destacou que o número de habitantes é de acordo com o Censo de 2010 e não reflete mais a realidade da população atual. Ainda segundo prefeito, muitos moradores do Rio e da Região Metropolitana, têm casas em Iguaba, com isso, também vem aumentado o volume de atendimento na rede municipal.

O prefeito Vantoil Martins; e secretário de Saúde, Valdecy Jr lamentam os números, mas esclarecem que boa parte dos óbitos não são da cidade Divulgação



“Temos conseguido dar atendimento aos nossos munícipes, transferindo aos hospitais de referência. Grande parte tem falecido em outros municípios e também há pacientes que já chegam na nossa cidade em estado muito grave, com endereços de outros municípios. Essa crescente não foi tanto agora nos últimos dias, mas devido à terceira onda, que naturalmente chegou-se aos 100 óbitos no município”, disse, relembrando que no mês de março e abril, as mortes atingiram os maiores índices.



Na Região dos Lagos, os números da Covid-19 continuam crescendo. Nas cidades da Costa do Sol (Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema) somam 93.448 já infectados, dentre os quais 2.934 mortes. Em apenas uma semana, foram registrados 2.048 novos pacientes com coronavírus e 83 novos óbitos.



De acordo com os boletins atualizados divulgados em cada um dos municípios, os casos contabilizados de pessoas infectadas pelo coronavírus, óbitos decorrentes de Covid-19, casos suspeitos, óbitos em investigação e curados seguem da seguinte forma:



Araruama – 9.977 casos confirmados, sendo 315 óbitos e 9.026 pacientes curados; 766 casos suspeitos e 3 óbitos sob investigação.



Armação dos Búzios – 4.858 casos confirmados, sendo 57 óbitos e 4.637 pacientes curados; Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.



Arraial do Cabo – 1.388 casos confirmados, sendo 72 óbitos e 887 pacientes curados; 64 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.



Cabo Frio – 10.835 casos confirmados, sendo 571 óbitos e 9.493 pacientes curados; 21.664 casos suspeitos e 40 óbitos sob investigação.



Iguaba Grande – 4.064 casos confirmados, sendo 100 óbitos e 3.824 pacientes curados; 61 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.



Macaé – 27.458 casos confirmados, sendo 603 óbitos e 26.464 pacientes curados. Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.



Maricá – 14.183 casos confirmados, sendo 378 óbitos e 13.512 pacientes curados; 15 óbitos sob investigação. Casos suspeitos não foram divulgados.



Rio das Ostras – 11.534 casos confirmados, sendo 412 óbitos e 8.110 pacientes curados; 2.978 casos suspeitos e 8 óbitos sob investigação.



São Pedro da Aldeia – 5.481 casos confirmados, sendo 237 óbitos e 4.020 pacientes curados e 380 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.



Saquarema – 3.670 casos confirmados, sendo 189 óbitos e 2.283 pacientes curados; 200 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados “Isso também faz aumentar o número dos casos e dos óbitos. A prefeitura vem fazendo a sua parte para tentar conter o avanço da doença, mas os veranistas, que tem uma segunda casa aqui na cidade, preferiram passar esse período de pandemia na cidade, fazendo uma população flutuante muito acima dos 28 mil habitantes normais. Isso acaba aumentando os dados sobre a covid”, explicou.Corroborando a fala do prefeito, o secretário de Saúde, Valdeci Junior, lamentou a marca atingida pela cidade.“Temos conseguido dar atendimento aos nossos munícipes, transferindo aos hospitais de referência. Grande parte tem falecido em outros municípios e também há pacientes que já chegam na nossa cidade em estado muito grave, com endereços de outros municípios. Essa crescente não foi tanto agora nos últimos dias, mas devido à terceira onda, que naturalmente chegou-se aos 100 óbitos no município”, disse, relembrando que no mês de março e abril, as mortes atingiram os maiores índices.Na Região dos Lagos, os números da Covid-19 continuam crescendo. Nas cidades da Costa do Sol (Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema) somam 93.448 já infectados, dentre os quais 2.934 mortes. Em apenas uma semana, foram registrados 2.048 novos pacientes com coronavírus e 83 novos óbitos.De acordo com os boletins atualizados divulgados em cada um dos municípios, os casos contabilizados de pessoas infectadas pelo coronavírus, óbitos decorrentes de Covid-19, casos suspeitos, óbitos em investigação e curados seguem da seguinte forma:– 9.977 casos confirmados, sendo 315 óbitos e 9.026 pacientes curados; 766 casos suspeitos e 3 óbitos sob investigação.– 4.858 casos confirmados, sendo 57 óbitos e 4.637 pacientes curados; Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.– 1.388 casos confirmados, sendo 72 óbitos e 887 pacientes curados; 64 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.– 10.835 casos confirmados, sendo 571 óbitos e 9.493 pacientes curados; 21.664 casos suspeitos e 40 óbitos sob investigação.– 4.064 casos confirmados, sendo 100 óbitos e 3.824 pacientes curados; 61 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.– 27.458 casos confirmados, sendo 603 óbitos e 26.464 pacientes curados. Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.– 14.183 casos confirmados, sendo 378 óbitos e 13.512 pacientes curados; 15 óbitos sob investigação. Casos suspeitos não foram divulgados.– 11.534 casos confirmados, sendo 412 óbitos e 8.110 pacientes curados; 2.978 casos suspeitos e 8 óbitos sob investigação.– 5.481 casos confirmados, sendo 237 óbitos e 4.020 pacientes curados e 380 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.– 3.670 casos confirmados, sendo 189 óbitos e 2.283 pacientes curados; 200 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados