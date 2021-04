Prefeito Vantoil Martins fez o anúncio oficial do projeto ao lado da secretária de Assistência Social, Claudia Souza Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 19/04/2021 17:25

A Prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, iniciou nesta segunda-feira (19), a campanha “Iguaba Solidária”, que objetiva arrecadar alimentos de voluntários no ato da vacinação contra a COVID-19 para pessoas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda do município, Claudia Marcia de Souza, a iniciativa serve para atender ao aumento da demanda de famílias necessitando de ajuda por conta de crise econômica resultante da Pandemia.

Publicidade

O projeto conta com o apoio da secretaria de Saúde, que coordena a campanha de vacinação.

“Desde o inicio da Pandemia, estamos trabalhando incessantemente, mas a procura por contribuição alimentar cresceu e continua crescendo. Por isso a iniciativa da secretaria para arrecadação de alimentos de forma voluntária no momento da vacinação”, explica Claudia.

Publicidade

O prefeito iguabense, Vantoil Martins (CID), anunciou que o município vai licitar nesta segunda a compra de 3,5 mil cestas básicas para distribuição.

“O município está fazendo sua parte. (…), mas queremos a população junto conosco nesta campanha solidária”, convida Martins.

Publicidade

A expectativa da Prefeitura por doação é de coletar a partir de 1kg alimento não-perecível. Qualquer pessoa pode participar da iniciativa e não há limite para doação.

“Estamos pedindo para que os moradores que vão se vacinar possam contribuir, mas é bom lembrar que toda população que quiser – o comerciante, o empresário em geral -, é muito bem-vinda porque estender a mão ao próximo nos dá ainda mais força para vencer qualquer obstáculo que possa surgir a nossa frente”, diz o prefeito.

Publicidade

“É uma ampla campanha solidária em apoio àqueles que precisam neste momento tão difícil pelo qual passa o nosso país, o nosso estado, a nossa região e a nossa cidade”, conclui Vantoil.

Confira os pontos onde doação pode ser feita:

Publicidade

Central de Atendimento /Bolsa Família

Endereço: Rua Antelin Teixeira de Carvalho, n°184.

Sede da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda

Endereço: Estrada do Arrastão, s/n°.

Todas as Unidades Básicas de Saúde

Centro geriátrico

Materno infantil

Policlínica

Flore ser

Posto Médico da Estação

A Prefeitura ressalta que a doação é voluntária, portanto não é uma obrigatoriedade no momento da vacinação.