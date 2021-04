Moradores que receberam o cartão de vacinação com a data da segunda aplicação precisam comparecer ao local com a documentação necessária. Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 21:04

Iguaba Grande recebeu 800 doses de vacinas para combate a COVID-19. Chegaram na última sexta-feira (9), 90 unidades do imunizante da Coronavac, Instituto Butantan, e mais 220 da Astrazeneca.

Com a chegada das doses, a imunização segue a todo vapor nas Unidades Básicas de Saúde. Nesta segunda-feira (12) foi a vez da primeira aplicação em idosos a partir de 69 anos. Moradores da faixa etária atendida que desejarem fazer agendamento para receber a imunização deve procurar seu agente de saúde.

Já a segunda aplicação também vem acontecendo no Posto Médico da Praça da Estação. São 280 doses da Coronavac e mais 210 da Astrazeneca. Moradores que receberam o cartão de vacinação com a data da segunda aplicação precisam comparecer ao local com a documentação necessária.

“Para garantir a segurança nas informações, solicitamos que a população fique atenta as notícias que são diariamente veiculadas nas redes sociais da Prefeitura de Iguaba Grande e no portal oficial”.