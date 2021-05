É a primeira edição do evento, restrita aos proprietários de restaurantes e quiosques da cidade Internet

Publicado 27/05/2021 17:34

A Prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, vai realizar o Workshop de Gastronomia: Sabores de Origens, no dia 8 de junho, mesmo dia que a cidade comemora 26 anos de emancipação, no Sítio Vila Country, em Sapeatiba Mirim. O evento tem como objetivo gourmetizar pratos da culinária local. As inscrições vão acontecer entre 29 de maio e 4 de junho.

Esta é a primeira edição do evento, sendo restrita aos proprietários de restaurantes e quiosques da cidade, que funcionem de forma presencial. O número de vagas é limitado a 40 pessoas, sendo uma por estabelecimento. Os participantes receberão certificados assinados pelos chefes Claudio Peters, Rafaela Silveira e Daniel Tarré.

Banner do evento Divulgação Para Secretária de Turismo, Carla Valle, o evento servirá de inspiração para os restaurantes valorizarem o pescado, que é proveniente da laguna, e os alimentos produzidos por agricultores da nossa cidade. “Não nos faltam vocações e hoje a nossa proposta é recuperar e fortalecer o turismo cultural, através da releitura da nossa própria história. O turismo é um setor fundamental para trazer qualidade de vida e resgatar a honra de vivermos em uma cidade tão linda, acolhedora e rica em belezas naturais e culturais” finalizou Carla.