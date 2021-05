Na época dos fatos tinha apenas 10 anos de idade Internet

Policiais civis da 129 DP de Iguaba Grande capturaram nesta quarta-feira (12), um homem acusado de ter estuprado a própria enteada. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, com base em investigações do Setor de inteligência da unidade policial.

Segundo as informações, ele é acusado de ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menina, que à época dos fatos tinha apenas 10 anos de idade, por três vezes.

Conforme a Polícia Civil, em uma das vezes, o acusado ofereceu à vítima a quantia de R$5 em troca de sexo oral.

Com base nas investigações, uma equipe foi até a residência do autor, que foi localizado e recebeu voz de prisão. Após as formalidades de praxe, o preso foi transferido ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.