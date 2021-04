Conforme a polícia, os três presos possuem diversas passagens por furto de veículos, receptação, associação criminosa, organização criminosa, bem como outros crimes Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 08/04/2021 16:06

Três homens foram presos na tarde desta quarta-feira (7), após furtarem uma viatura descaracterizada da Guarda Civil de Araruama. Os criminosos foram capturados em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Civil de Iguaba Grande (129 DP), os agentes, munidos de informações do setor de inteligência, em conjunto com a Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Niterói, Delegacia de Araruama e Secretaria de Segurança de Araruama, foram até o município cabo-friense, juntamente com o Secretário de Segurança de Araruama, onde após uma grande busca nas vias da cidade, localizaram o veículo VW Gol, cor preta, utilizado para dar apoio no furto da viatura da GM.

Um homem que dirigia o veículo foi abordado e reconhecido através de imagens captadas pelas câmeras de monitoramento como sendo um dos autores da viatura. Ele foi preso em flagrante.

Dando continuidade à operação, os policiais seguiram até a residência do segundo autor do furto, onde, por volta das 19h, abordaram dois elementos chegando no local. Contra um deles foi constatado ainda que havia dois mandados de prisão pelos crimes de receptação.

Durante o depoimento de um dos criminosos, ele confessou ter participado do furto da viatura da GM araruamense e que um dos comparsas integrava uma quadrilha que vem agindo no estado do Rio, subtraindo veículos para corte e clone.

Segundo os autores, os furtos são praticados mediante a troca dos módulos dos veículos, uma vez que os carros mais modernos possuem a chave codificada.

Ainda em posse dos autores e das informações de inteligência coletadas pelos policiais da 129 DP em conjunto com 118 DP, DPRF de Niterói e Sec. de Segurança de Araruama, os agentes prosseguiram nas diligências e por volta das 2h desta quinta-feira (8) chegaram à localidade conhecida como Santa Rita da Floresta, distrito do município de Cantagalo e recuperaram a viatura da Guarda Civil de Araruama que se encontrava no interior de uma plantação de eucaliptos, às margens da RJ-160.

Conforme a polícia, os três presos possuem diversas passagens por furto de veículos, receptação, associação criminosa, organização criminosa, bem como outros crimes e durante a prisão confessaram ter participação no furto de diversos veículos no estado do RJ bem como no envio desses automóveis para outras cidades e até mesmo para outros estados, como o caso da viatura da Guarda Civil de Araruama que segundo eles estava naquele local pois seria levada para o estado de Minas Gerais.