Prefeito Vantoil Martins, deputados e secretários estiveram reunidos na segunda (14)SECOM

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 21:52

Com o objetivo de estreitar a relação do executivo com o legislativo, na segunda-feira (14), o prefeito de Iguaba grande, Vantoil Martins (CID) recebeu em seu gabinete, os deputados estaduais Pedro Brazão e Fábio Silva; além o deputado Federal Chiquinho Brazão, e o Diretor de Projetos e Obras da CEHAB-RJ (Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro), Reginaldo Jardim Ferreira, entre outras autoridades.

Segundo prefeito Vantoil Martins, o deputado Federal Chiquinho Brazão é muito atuante no município. Recentemente, enviou uma emenda de R$ 300 mil para ser utilizada na saúde da cidade. Já Pedro Brazão e Fábio Silva colocaram-se à disposição como elo de ligação entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Executivo Estadual.

Na ocasião, foi pedida uma reunião com o Presidente do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem), Luiz Roberto Pereira de Souza, para serem tratados assuntos referentes ao convênio de asfalto para a cidade, e com o presidente da CEHAB para definir projetos relativos à Agricultura. Além disso a CEHAB, representada pelo Diretor de Projetos e Obras, Reginaldo Jardim Ferreira, e com apoio do deputado Fábio Silva, se comprometeu em disponibilizar concreto para serem colocados em pequenas ruas de difícil acesso e vulnerabilidade social.

Segundo o secretário de Planejamento Eronildes Bezerra, “foi uma reunião muito produtiva. Os Deputados ficaram felizes pela recepção do Prefeito Vantoil Martins e tenho certeza que trará bons frutos para Iguaba Grande” e concluiu que “nós precisamos disso, de deputados atuantes, que nos ajudem a diminuir o sofrimento das pessoas aqui de Iguaba, no tocante a questão de mobilidade e saúde”, disse o secretário.