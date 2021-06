Estiveram presentes na reunião três representantes da feredação: Washington Luiz Alves, Adriana Cunha e Priscila Dias; e representantes da prefeitura: a Secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia Souza, o Secretário de Educação e Cultura, Fred de Carvalho e o Secretário de Planejamento e Gestão de Projetos, Eronildes Bezerra. - SECOM

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 18:23

Na tarde desta quinta-feira (24), a Prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, recebeu representantes da FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) – através das instituições SESI e SENAI – para uma reunião. O encontro teve como objetivo estudar possibilidades de um convênio do órgão com o município, para trazer cursos profissionalizantes e ações de cidadania para os iguabenses.

“Estamos estudando formas de conseguir materializar essa parceria, visto que existem séries de possibilidades de empreendimentos que estão vindo para Iguaba e com isso, a gente precisa também da população qualificada para ingressar nesses postos de trabalho”, – explica o representante da FIRJAN, Washington Luiz Alves.

Durante a reunião, foi realizado um estudo das ações viáveis para o município, de acordo com as necessidades pontuadas. O Secretário de Planejamento e Gestão de Projetos, Eronildes Bezerra, afirma que o objetivo principal é a qualificação profissional dos jovens e adultos do município. “Nós percebemos uma população jovem que não consegue chegar no mercado de trabalho. Estamos desenvolvendo a Zona Especial de Negócios, então não adianta trazermos empresas sem pensarmos antes na qualificação profissional desses jovens, e até mesmo adultos, para entrarem no mercado de trabalho”, ressalta o secretário.

A FIRJAN conta com cinco organizações (SESI, SENAI, IEL, FIRJAN e CIRJ), atuando com diversos cursos profissionalizantes e ações objetivadas para a cidadania.

Estiveram presentes na reunião três representantes da federação: Washington Luiz Alves, Adriana Cunha e Priscila Dias; e representantes da prefeitura: a Secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia Souza, o Secretário de Educação e Cultura, Fred de Carvalho e o Secretário de Planejamento e Gestão de Projetos, Eronildes Bezerra.