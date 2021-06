Mais qualidades de vid aos PCD's - SECOM

Mais qualidades de vid aos PCD'sSECOM

Por Renata Cristiane

Publicado 24/06/2021 20:42 | Atualizado 24/06/2021 21:12

Prefeito Vantoil Martins, o vice Alexandre da Farmácia, e a secretária de Turismo Carla Vale discursaram sobra a importância de ações inclusivas Renata Cristiane

O espaço foi feito com equipe de carpintaria da própria secretaria de Turismo Renata Cristiane

O prefeito Vantoil Martins inaugurou nesta quinta-feira (24), a Rampa de Acesso Exclusiva para PCD Lucimar Pontes de Carvalho, que vai possibilitar aos cadeirantes, principalmente, usufruírem com mais conforto e segurança a lagoa de Araruama. O equipamento fica localizado na orla, na rodovia Amaral Peixoto (km 106), na altura da Academia Popular.“Nosso governo tem um olhar voltado para o todo, para o desenvolvimento e crescimento. Nosso olhar está sendo voltado para infraestrutura e, portanto, da acessibilidade”, declarou o prefeito.Além da rampa que leva até a lagoa, o local conta com bancos de madeira e um espaço acessível na areia. A secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle, aproveitou a ocasião para parabenizar a equipe de carpintaria, que trabalhou com madeira de reflorestamento em diversos pontos da cidade.“Eu queria agradecer a equipe da carpintaria, com seis pessoas, que fizeram essa rampa e que estão fazendo muitas coisas na nossa cidade. Uma equipe pequena, mas muito dedicada e que trabalha incansavelmente. Esse governo comprometido trabalhando por todos colocará muitos projetos acessíveis a serem executados”, declarou Carla.Com 30m de extensão, o nome dado à rampa é em homenagem à moradora Lucimar Pontes de Carvalho, uma cadeirante que brigou durante muitos anos pela acessibilidade à lagoa. A irmã da homenageada, Irineia Pontes de Carvalho participou do evento e disse que ficou muito emocionada.“Era o sonho da minha irmã essa rampa. Minha família está muito feliz com essa homenagem e ver que está sendo aplicada a NBR 9050 (norma de acessibilidade) em benefício de todos. A gratidão é muito grande, que isso seja só o começo para vermos essa cidade acessível”, disse Irineia.