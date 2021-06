De 1º a 16 de julho os alunos de todas as 15 escolas municipais poderão fazer exposições de seus trabalhos e sarau literário de maneira on-line - SECOM

De 1º a 16 de julho os alunos de todas as 15 escolas municipais poderão fazer exposições de seus trabalhos e sarau literário de maneira on-lineSECOM

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 17:33 | Atualizado 28/06/2021 17:34

A Feira Literária de Iguaba Grande - FLIG, promovida pela secretaria de Educação e Cultura do município da Região dos Lagos, acontecerá de maneira virtual de 1º a 16 de julho, com o tema: “Dos livros às telas…Luz…Câmera e EducAção”.

A FLIG faz parte do calendário anual de eventos da rede de ensino do município de Iguaba Grande, que visa contemplar a realização de campanhas de estímulo a leitura e as demais formas de cultura como: lançamentos literários, artes plásticas, apresentações teatrais, musicais, entre outros.

Publicidade

Neste ano, a proposta do tema: ”Dos livros para as telas…Luz…Câmera e EducAção” tem por finalidade incentivar o processo de desenvolvimento da leitura, por meio da relação entre literatura e cinema, de forma lúdica, utilizando-se de obras literárias, que se destacaram também nas telas de cinema do mundo inteiro.

Segundo o secretário da Educação, Fred Carvalho, “mesmo com a pandemia não poderíamos deixar de incentivar o hábito da leitura e mostrar aos nossos alunos essa relação fantástica entre a literatura e a arte do cinema”.

Publicidade

De 1º a 16 de julho os alunos de todas as 15 escolas municipais poderão fazer exposições de seus trabalhos e sarau literário de maneira on-line, além de participarem do concurso de caracterização de personagens (Cosplay).

O consurso, que terá julgamento e premiação, será para as seguintes categorias :

Publicidade

– Categoria Kids – para os alunos do 3º ao 5º ano

– Categoria Teen – para alunos do 6º ao 9 º ano

Publicidade

– Categoria Master – Profissionais da educação das escolas da rede municipal de ensino do município.

Todos os trabalhos dos alunos serão captados pela direção de cada escola, que montará um stand virtual, ficando à disposição no facebook, na página oficial da escola e da secretaria de Educação, partir do dia 14 de julho.

Publicidade

Em relação ao concurso de Cosplay, cada escola terá dois finalistas, sendo um escolhido por votação popular e outro por critério técnico, avaliando os quesitos: indumentária, dificuldade de execução, a similaridade dos trajes, interpretação, qualidade do impacto e da apresentação.

A final será dia 16 de julho (em horário ainda ser definido), na sede da APIERJ, com transmissão ao vivo, cumprindo todos os protocolos de segurança, quanto a Covid-19.

Publicidade

Os participantes, dois por escola, neste dia concorrerão a seguinte premiação:

-> 1º lugar: com notebook + uma cesta de livros;

Publicidade

-> 2º lugar: com tablet + cesta de livros;

-> 3º lugar: um fone sem fio + cesta de livros.

Publicidade

O secretário de Educação e Cultura, Fred de Carvalho, esclarece que, “escolhemos este espaço da APIERJ com muito cuidado por saber que lá tem capacidade para 4.600 pessoas, portanto haverá marcações pré-definidas. Cada participante poderá levar apenas um acompanhante, impossibilitando aglomerações”.

Vale lembrar que exposição de todos os trabalhos e seus resultados ficarão postados no facebook por todo mês de julho.